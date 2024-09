Dinsdag zo’n 20 graden, pas zondag weer meer kans op regen

Goed nieuws voor alle mensen die de herfst liever nog even uitstellen: de aankomende dagen lijken droog te verlopen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis neemt de kans op een bui zondag pas weer toe.

Dinsdag is er in de vroege ochtend kans op een mistbank. Verder zijn er wolkenvelden, afgewisseld door enkele opklaringen. Vooral later op de dag schijnt de zon vaker. Het blijft droog en het wordt 19 of 20 graden bij een matige wind uit het noordoosten, windkracht 3 tot 4. In de nacht minima rond 12 graden en kans op een mistbank.

Woensdag eerst kans op mist en laaghangende wolken. Daarna regelmatig zon en droog weer bij 22 graden als middagtemperatuur. De noordoostenwind is matig, windkracht 3 tot 4.

Donderdag tot en met zaterdag is het droog en vrij zonnig. Overdag wordt het 22 of 23 graden en in de nachten koelt het af naar een graad of 12 en is er kans op mist. Pas zondag neemt de kans op een bui weer toe.

Voor meer informatie over de weersvoorspellingen kun je kijken op website van OOG.