Dinsdag wordt de tijdelijke vervanger van de Visserbrug geplaatst

Foto: Rieks Oijnhausen

Dinsdagochtend tussen 6.00 uur en 7.00 wordt de tijdelijke vervanger voor de Visserbrug in haar plaats gehesen. Of wandelaars en fietsers dan weer kunnen overstekenen is nog onduidelijk.

Vorige week werd al een begin gemaakt met de aanleg van de tijdelijk overbrugging. Een schip en kraan brachten de eerste brugdelen aan, die de tijdelijke overweg ondersteunen.

De Visserbrug werd begin juli afgevoerd voor herstelwerkzaamheden. Een paar weken daarvoor werd duidelijk dat de bediening van de brug niet meer werkte. Na technische inspectie bleek dat één van de ‘scharnieren’ van de brug stuk is en dat de brug niet veilig open en dicht kon. De brug is daarom anderhalf tot twee jaar weg.

Over de tijdelijke vervanger kunnen alleen fietsers en voetgangers. Dit wordt een beweegbare schuifbrug, waardoor het vaarverkeer door kan blijven gaan.