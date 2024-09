Dinsdag wisselvallig, temperatuur blijft steken op 19 graden

Foto: Joris van Tweel

Met een onverwacht zonnige maandag achter de rug, lijkt de herfst nu echt dichterbij te komen. De komende dagen neemt de kans op een bui toe, terwijl middagtemperaturen zakken naar onder de 15 graden.

Dinsdag laat de zon zich af en toe zien, maar er is later op de dag kans op een bui. De temperatuur loopt op naar 18 à 19 graden en er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. In de avond en nacht wisselen opklaringen en enkele buien elkaar af, waarbij het kwik daalt tot 11 à 13 graden.

Woensdag begint droog met wat zon, maar gedurende de dag neemt de kans op buien toe. Het wordt 16 à 17 graden bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. In de avond en nacht volgen opnieuw buien en ligt de minimumtemperatuur rond 12 à 13 graden.

Donderdag passeren er enkele buien, maar de zon laat zich ook zien. De temperatuur stijgt naar 17 tot 19 graden, met een matige tot krachtige zuidwestenwind.

Vrijdag en zaterdag overheerst de bewolking en komen er buien voor. De wind draait naar het noordwesten en neemt toe tot vrij krachtig tot hard. De middagtemperaturen liggen rond 14 à 15 graden.