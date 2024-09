Dinsdag regenachtig en fris, daarna zonniger en droger

Foto: Joris van Tweel

Trek je wollen trui én regenjas maar uit de kast. Dinsdag wordt het een koude herfstdag. Niet getreurd: daarna volgen drogere dagen met zelfs wat zonnestralen.

De nacht van maandag op dinsdag verloopt bewolkt, waarbij er regelmatig regen valt. De minimumtemperatuur ligt rond de 12 graden. Op dinsdag is het bewolkt en vallen er verspreid over de dag buien. De wind is matig en draait gedurende de dag van het zuidoosten naar het oosten. Daarmee wordt het ook frisser, want de maximumtemperatuur zal niet hoger komen te liggen dan 13 graden.

Woensdag lijkt een droge dag te gaan worden, waarbij een glimpje van de zon mogelijk is. Bij een matige wind uit het noordoosten wordt het 15 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt dit wel wat frisser aan: de gevoelstemperatuur is maximaal 13 graden.

Donderdag blijft Groningen van zowel buien als bewolking gespaard. Het wordt een zonnige dag met temperaturen tussen de 10 en 15 graden. Er waait een zwakke noordoostenwind.

Vrijdag wordt het nog een graadje warmer. Met zo’n 16 graden, bewolking en een zonnetje, mogen we niet klagen. De wind zakt in sterkte en draait vanuit het zuidoosten naar het oosten.

Het weekend begint heiig met zon en mist, en eindigt met een buitje.