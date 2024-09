Dinsdag minder warm, met zon en buien; daarna opnieuw koeler

Foto: Rick van der Velde

De dinsdag begint nog met zon, maar in de loop van de dag neemt de kans op buien toe. Bij een matige zuidwestelijke wind wordt het 23 tot 25 graden. In de nacht naar woensdag is er kans op regen en daalt de temperatuur tot zo’n 17 graden.

Woensdag is het nóg minder nazomers. Het is wisselend bewolkt en er vallen ook enkele buien. Bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind wordt het niet warmer dan 20 graden.

Donderdag is er af en toe zon en lijkt het droog te blijven, bij ongeveer 21 graden. Vrijdag en zaterdag is de kans op neerslag weer groter en stijgt de temperatuur een paar graden.