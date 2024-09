Dinsdag begint zonnig en droog, maar eindigt nat en koud

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

We laten het zonnige zomerweer voorlopig achter ons. Terwijl de bomen in het Noorderplantsoen al langzaam herfstkleuren krijgen, neemt ook de temperatuur van het najaar aan. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis wordt het koeler en regenachtiger.

Dinsdagochtend is het droog en schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag volgen vanuit het noordwesten stevige buien die in de avond eerst aanhouden. Het wordt 19 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten, windkracht 3 tot 5. In de nacht is het droog en koelt het af tot omstreeks 10 graden.

Woensdag wisselen opklaringen, wolkenvelden en enkele buien elkaar af. Daarbij is kans op een slag onweer. Het is koel bij 15 graden en er waait een matige tot vrij krachtige westelijke wind, windkracht 4 tot 5.

Donderdag en vrijdag zijn de veranderingen klein. Het is koel bij een graad of 15 en af en toe valt er een bui. Verder is er nu en dan zon en waait er een matige wind uit richtingen tussen noordwest en west. De nachten zin fris bij 5 tot 7 graden.

Tijdens het weekend neemt de neerslagkans af, schijnt de zon wat vaker en krabbelt het kwik langzaam aan wat op.

