Deuren Game Mania aan Oude Ebbingestraat gesloten vanwege faillissement

Foto via Google Maps Streeview

Nadat Game Mania maandag het faillissement had aangevraagd, bleven de deuren van de winkel aan de Oude Ebbingestraat dinsdagochtend dicht.

Dat blijft in ieder geval zo totdat de rechtbank een beslissing heeft genomen over het faillissement. “Wij danken onze medewerkers voor hun inzet, onze klanten voor hun jarenlange loyaliteit, en onze handelspartners voor hun samenwerking”, laat het bedrijf weten. De webwinkel van Game Mania blijft wel open.

Het gaat al een paar jaar slechts met Game Mania, met name doordat steeds meer gamers hun spelletjes online kopen en downloaden. In juni werd al uitstel van betaling aangevraagd door het Belgische moederbedrijf van Game Mania. Er werd gezocht naar een overnamekandidaat, maar die is niet gevonden.