Definitief geen varkens meer op Zernike Campus om berenklauwen en duizendknopen op te eten

Foto: Andor Heij.

De varkens hebben toch echt niet goed genoeg hun best gedaan om de reuzenberenklauwen en Japanse duizendknopen op te eten op de Zernike Campus. De RUG zette de deur voor de zomervakantie nog op een kier voor een terugkeer van de dieren. De UKrant weet maandag te melden dat het nu echt gedaan is met de inzet van de varkens.

De dieren werden in de vorige twee zomers ingezet om berenklauwen op de campus te bestrijden, maar de laatste jaren was vooral de Japanse duizendknoop het doel. Deze invasieve exotische woekerplant is moeilijk te bestrijden. Half april liet de RUG nog weten dat de varkens niet afdoende waren om de plant effectief te bestrijden. Maar andere methoden bleken erg duur, waardoor de deur weer op een kier werd gezet voor de varkens.

Maar helaas, de dieren blijven in het Drentse Valthermond of worden ingezet op andere plekken. In plaats daarvan gaat de RUG de aarde laten zeven en opnieuw inzaaien. Dat is duur maar de varkens zijn uiteindelijk duurder, stelt de RUG.