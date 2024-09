D66 in raad kijkt met argusogen naar Haagse bezuinigingsplannen op sport, kunst en cultuur

D66 in Groningen is bezorgd over de negatieve impact die de aangekondigde bezuinigingen van het kabinet op de sport-, kunst- en cultuursector zullen hebben op mensen met een lager inkomen.

Groningen heeft meerdere minimaregelingen om mensen met een laag inkomen toch te laten meedoen aan sport en cultuur. Maar deze bijdragen zijn volgens D66 mogelijk niet voldoende wanneer het kabinet de btw op kunst, cultuur en sport opschroeft naar 21 procent. Ook wil het kabinet af van de ‘generieke korting’ op subsidies in deze sectoren, specifiek die voor een gezonde leefstijl, inclusiviteit, participatie en medezeggenschap.

“De kunst- en cultuursector en de sportsector in Groningen ontkomen niet aan de negatieve impact van de bezuinigingsplannen van dit kabinet,” schrijft D66-raadslid Maria Martinez Doubiani aan het college. “Meerdere (maatschappelijke) organisaties en instellingen hebben hun zorgen geuit over deze maatregelen. De bezuinigingen betekenen dat gemeenten vanaf 2026 veel minder geld te besteden hebben aan kunst, cultuur en sport.”

D66 ziet vooral problemen ontstaan voor minimaregelingen, zoals de Sport- en Cultuurhopper, het Jeugdfonds en het Volwassenenfonds voor deelname aan sport en cultuur. De hogere btw zal waarschijnlijk doorberekend worden in ticketprijzen, waardoor het aantal bezoekers en deelnemers, zeker onder minima, mogelijk terugloopt. Martinez Doubiani: “Als de bezuinigingen worden doorgevoerd, is het belangrijk om samen met culturele instellingen, sportclubs en aanbieders te zorgen dat deelname aan sport, kunst en cultuur toegankelijk blijft voor lage- en middeninkomens, ondanks de stijgende kosten.”