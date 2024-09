Coöperatie Duurzaam Haren is onderzoek gestart naar thuisbatterijen

Foto: Be83084594 - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=107024398

De Coöperatie Duurzaam Haren is een project gestart waarbij onderzoek wordt gedaan naar het plaatsen van thuisbatterijen. Het doel is om kennis en ervaring op te doen en om te onderzoeken onder welke omstandigheden het plaatsen van een dergelijke batterij rendabel is.

De coöperatie timmert al diverse jaren aan de weg op het gebied van duurzaamheid. Zo is de afgelopen jaren een zonnepark bij Glimmen gerealiseerd. Jaarlijks wordt hier 1.500 MWh opgewekt waar vijfhonderd huishoudens uit de omgeving van kunnen profiteren. In Onnen is een zonnedak gecreëerd met daarop 260 zonnepanelen. Daarnaast is er gewerkt aan het opzetten van een zelfoogsttuin en een voedselbos. Nu begint men dus aan een nieuw project.

Onderzoek

“Afgelopen voorjaar hebben we aandacht besteed aan de thuisbatterij waar vervolgens twintig reacties op binnenkwamen”, vertelt Menno Visser van de Coöperatie Duurzaam Haren. “Daaruit is een werkgroep gevormd met dertien deelnemers. Deze werkgroep is drie keer bij elkaar gekomen en heeft ook op drie adressen bestaande thuisbatterijen bekeken. Dit heeft diverse vragen opgeleverd die op basis van onderzoek zijn beantwoord.”

Experimenten

Om te kunnen experimenteren met een thuisbatterij heeft Duurzaam Haren een bedrag van 11.000 euro beschikbaar gesteld. Van dit bedrag is ondertussen 6.000 euro uitgegeven dat gebruikt gaat worden voor zes verschillende experimenten. Eén van de belangrijkste vragen die men met het experiment wil beantwoorden is welke verdienmodellen er met een thuisbatterij zijn. “Deze kennis kunnen we gebruiken om de leden en de inwoners in ons gebied te adviseren over het aanschaffen van een thuisbatterij. Mogelijk kunnen we later ook een rol spelen bij de inkoop, financiering, beheer en onderhoud van thuisbatterijen.”

“Ontwikkelingen gaan snel”

Toch durft men al een voorlopige conclusie te geven: “Er spelen veel aspecten een rol waarbij de ontwikkelingen ook snel gaan. Op dit moment lijkt het er op dat verschillende verdienmodellen zijn die een investering in een thuisbatterij interessant maken. Tegelijkertijd is er ook onzekerheid op het gebied van regelgeving en marktontwikkelingen.”