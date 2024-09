Coalitie provincie Groningen ploft, ChristenUnie trekt stekker uit samenwerking

Foto: Provincie Groningen

De coalitie in de Provinciale Staten in Groningen, bestaande uit BBB, PvdA, ChristenUnie en Groninger Belang, is gevallen. Dat gebeurde woensdagavond na verdeeldheid binnen de coalitiepartijen over de aanleg van een windmolenpark bij de Eemshaven.

Het college viel nadat de ChristenUnie zich terugtrok uit de samenwerking tussen de vier partijen. Vervolgens dienden alle partijen samen een motie in om de samenwerking tussen de vier partijen te beëindigen.

Dat gebeurde vanwege een conflict over de ontwikkeling van een windmolenpark bij de Eemshaven. In het coalitieakkoord van BBB, ChristenUnie, PvdA en Groninger Belang was afgesproken dat de ontwikkeling van het park zou doorgaan, in tegenstelling tot de aanleg van nieuwe windparken. De BBB, de grootste partij binnen de coalitie, stemde tegen deze afspraak, samen met twee leden van Groninger Belang.

ChristenUnie trekt stekker eruit

De ChristenUnie reageerde fel op de tegenstem. De verdeeldheid binnen de coalitie leidde tot een urenlange schorsing na de stemming vanwege beraad binnen de coalitie. De ChristenUnie besloot dat de verdeeldheid zorgde voor een vertrouwensbreuk.

“Vandaag scheiden onze wegen”, stelde CU-fractievoorzitter Fredric Geijtenbeek na het besluit van de coalitie om te stoppen met de samenwerking. “Maar de ChristenUnie blijft gaan voor een betrouwbare overheid. Dat is wat Groningen van ons mag verwachten.”

‘Pijnlijk om ‘onoverbrugbare verschillen’ te constateren’

“Wat hebben moeten constateren vandaag, maar ook na indringende gesprekken in de afgelopen weken, dat er onoverbrugbare verschillen zijn in hoe wij ‘betrouwbare overheid’ uitleggen”, aldus BBB-fractievoorzitter Gouke Moes. Ook in hoe wij bepaalde afspraken hebben geïnterpreteerd. Het is pijnlijk om dat te constateren.”

PvdA-fractievoorzitter Pascal Roemers vult aan: “Het is geen mooie dag voor de provincie Groningen. Net als de ChristenUnie hebben we geen vertrouwen meer in de huidige coalitie. Het is pijnlijk, maar we zien niet een wijze waarop we op deze manier kunnen doorgaan.”

“Het voelt als een treurige dag, want je bent toch met z’n allen op stap”, besluit fractievoorzitter Eric Bakker van Groninger Belang. “Maar ik zag de laatste tijd ook wel dat de meningen uiteen liepen. De laatste dagen zag je de meningen ook niet bij elkaar komen. Dan moet je een besluit nemen om verder te kunnen. Ik ben wat down, want het is toch wel een trieste dag. Maar het is niet anders.”

Eerste coalitie die valt na Statenverkiezingen

Met het einde van de coalitie is de samenwerking van coalitiepartijen in de provincie Groningen de eerste die valt na de Statenverkiezingen vorig jaar maart.