Clublegende Erik Nevland keert terug naar Euroborg voor oefenwedstrijd tegen FC Groningen

Clublegende Erik Nevland keert terug naar stadion Euroborg. En niet zo maar, want de Noor neemt zijn voetbalclub Viking FK mee voor een oefenwedstrijd tegen FC Groningen.

De ex-spits is sportief directeur bij de voetbalclub uit het Noorse Stavanger. Nevland speelde tussen 2004 en 2008 114 officiële wedstrijden voor FC Groningen. Hierin scoorde hij 48 doelpunten. In zijn periode bij de FC werd de Noor een legende voor de club. Supporters droegen massaal een muts in de vorm van een vikinghelm. Na FC Groningen speelde Nevland nog voor Fulham FC en Viking FK zelf. Een biografie over Nevland verscheen in 2021.

De wedstrijd tussen FC Groningen en Viking FK wordt op donderdag 10 oktober om 19:00 gespeeld. Supporters mogen aanwezig zijn bij dit duel.