ChristenUnie deelt bij start nieuw schooljaar pluim uit aan leerkrachten en docenten

Foto: ChristenUnie Groningen

Met een kaartje en een pen heeft de fractie van de ChristenUnie in de gemeente leerkrachten en docenten afgelopen week een pluim gegeven. Volgens de partij is waardering op zijn plek.

Afgelopen week begon na zes weken zomervakantie het nieuwe schooljaar. “Ieder jaar kun je dan weer versteld staan van wat er gebeurt”, schrijft fractievoorzitter Peter Rebergen in zijn blog op de website van de partij. “In grote groepen fietsen scholieren naar school, bussen en treinen puilen uit en in studentensteden is er geen kamer meer te krijgen. Leerkrachten en docenten hebben de belangrijke taak om scholieren en studenten op te vangen, te begeleiden, te stimuleren en verder te brengen. Ouders vertrouwen hun kinderen toe aan de leerkracht die voor de groep staat, en leerkrachten zetten zich in om een veilige en stimulerende leeromgeving te creëren.”

“Onderwijs is de basis voor het maatschappelijk leven”

Volgens Rebergen is dat niet makkelijk: “In de eerste weken van het nieuwe schooljaar vraagt dat veel van de leerkracht of docent. Zij moeten gelijk volle bak aan de slag. Sommige mensen zullen misschien zeggen dat dit ook wel mag na zoveel weken vakantie. Maar van mij krijgen alle leerkrachten en docenten een dikke pluim. Want het is niet niks. Onderwijs is de basis voor het maatschappelijk leven en de leerkracht of docent heeft daar een heel belangrijke rol in. Daarvoor is waardering op zijn plek.”

AOb: “Personeelstekort is nijpend”

Het uiten van waardering sluit aan bij de zorgen die onderwijsvakbond AOb vorige week uitte. Volgens de vakbond is het personeelstekort in het onderwijs nijpend. In het Noorden is het gelukt om alle vacatures in te vullen, maar er is geen buffer meer. Vakbondsman Hayo Bohlken: “Vorig jaar bij de start van het schooljaar was deze situatie van toepassing in met name de Randstad. In onze regio hadden we toen nog een buffer. Dat probleem heeft zich de afgelopen twaalf maanden verder over het land verspreid. Er is geen oplossing gekomen. Bij een griepgolf zal dat sneller problemen geven.”

Bezuinigingen

Een oplossing hoeft voorlopig ook niet verwacht te worden. Volgens AOb loopt het bij de lerarenopleidingen aan de NHL, Stenden en Windesheim niet storm. “Op de middelbare scholen zijn er tekorten aan docenten Duits, Nederlands, Natuurkunde en klassieke talen. In het primair onderwijs is het een algemeen probleem.” Daarnaast zijn er bij de vakbond zorgen over de voorgenomen bezuinigingen in het hoger- en wetenschappelijk onderwijs en het schrappen van de gelden om het lerarentekort op te lossen.