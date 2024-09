Chemici RUG terug naar oude gebouw vanwege problemen in Feringa Building

Feringa Building Zernike - Foto Andor Heij

Het Feringa Building van de Rijksuniversiteit Groningen kampt nog steeds met grote problemen sinds de opening in februari, waardoor veel onderzoeken stil liggen. De chemici moeten nu noodgedwongen terug naar het oude gebouw: Nijenborgh 4, stellen de UKrant en RTV Noord.

Vooral de afzuiging van de zuurkasten, cruciaal voor veilig werken met chemicaliën, functioneert niet goed. Het alarmsysteem dat bij problemen moet waarschuwen, functioneert ook niet, waardoor er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Onderzoekers zijn hierdoor gedwongen hun werk meerdere keren te verplaatsen, zonder een duidelijke oplossing in zicht.

Tot nu toe werkten veel onderzoekers op noodlocaties, waaronder zalen voor practica. Maar de colleges beginnen weer. De chemici moeten nu noodgedwongen terug naar het oude gebouw Nijenborgh 4, waar ze tijdelijk verder kunnen werken.

Er is geen zicht op wanneer het onderzoek in het Feringa Building kan worden hervat. Hoewel een speciaal crisisteam is aangesteld, blijft de situatie complex door slechte communicatie tussen de vele betrokken partijen. Een definitieve oplossing laat op zich wachten.