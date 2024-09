Chauffeur rijdt met lijnbus door gesloten slagbomen over spoor in Haren

Een foto uit een ingezonden video (via Instagram @incidentenbestrijder_rutgerp/)

Een ogenschijnlijk levensgevaarlijke actie van een buschauffeur in Haren. In een video van een wachtende automobilist is te zien hoe een chauffeur zijn gevaarte door de slagbomen wurmt bij een gesloten spoorwegovergang.

Het filmpje van de chauffeur werd vrijdagavond gedeeld door een incidentenbestrijder van ProRail. Wanneer de video precies is gemaakt, is niet bekend.

“Deze gevaarlijke actie is gefilmd door een volger in Haren”, schrijft ProRail-BOA en incidentenbestrijder Rutger op Instagram. “De lijnbus gaat zigzaggend over de gesloten spoorwegovergang.”

Waarom de buschauffeur besloot de spoorwegovergang (vermoedelijke de overgang aan de Molenkampsteeg) te doorkruisen is niet bekend. Qbuzz was tot nu toe niet bereikbaar voor commentaar. Zodra dat wel het geval is, wordt dit bericht aangevuld.