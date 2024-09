CDA wil maatregelen van college tegen handelaren in ‘research chemicals’ in Stad

Foto: Kravaivan11 via Pixabay

Bedrijven die handelen in ‘research chemicals’, oftewel designerdrugs, moeten zich niet kunnen vestigen in Groningen. Dat vindt de raadsfractie van het CDA. De fractie wil weten of het gemeentebestuur iets kan doen om de bedrijven te weren van bedrijventerreinen in de gemeente.

Maandag werd duidelijk dat één van de grotere online aanbieders van ‘research chemicals’, die in principe niet onder de opiumwet vallen, is gevestigd op een bedrijventerrein aan de Rouaanstraat. DvhN deed er een bestelling en kreeg de waar netjes en op tijd geleverd.

In de Eerste Kamer ligt een voorstel om de handel in de ‘research chemicals’ aan banden te leggen. Maar die wet is er nog niet door en daarom wil het CDA nu weten of het college de handelaren nu al kan weten van bedrijventerreinen in de gemeente. “Zoals bekend is er een flinke behoefte aan bedrijfspanden en er is schaarste op het gebied van bedrijfslocaties”, aldus CDA-fractievoorzitter Jalt de Haan. “Ook kan het de vitaliteit van een bedrijventerrein aantasten als dergelijke bedrijven zich op het terrein vestigen.”