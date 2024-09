‘Catwalk’ van zeven kilometer voor modellen in tweedehands kleding

Foto: Britt Gnodde

Voor de Dorpskerk aan het Raadhuisplein in Haren stonden vrijdagmiddag zo’n twintig modellen in tweedehands kleding klaar voor misschien wel ’s werelds langste modeshow. Om aandacht te vragen voor Groningen Afvalvrij werd de ‘langste catwalk van de wereld’ ingezet: een wandeling tussen het centrum van Haren en de Vismarkt in Stad.

Vijftien winkels met tweedehands kleding deden mee aan de modeshow. Wethouder Wijnja gaf op het middaguur het startsein aan de modellen. Onder begeleiding van verkeersregelaars vertrokken de modellen vanaf het Raadhuisplein richting Stad. Een echte ‘catwalk’ was er niet: de modellen moesten het doen met het trottoir. Daardoor blijft het echte record uit het Guinness Book of World Records in België.

De actie was bedoeld als aftrap van de Afvalvrijdagen, die vanaf nu elke tweede vrijdag van de maand gaan plaatsvinden. Met deze dagen wil de gemeente Groningen stilstaan bij een afvalvrije samenleving en wat mensen zelf kunt doen om die een stap dichterbij te brengen. Zo verloot de gemeente volgende maand herbruikbare drinkbekers en saladebakken en halverwege december zijn er ruilbeurzen voor Sinterklaas- en Kerstcadeautjes.