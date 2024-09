Campus Trail slaat meerdere vliegen in één klap: “Succesvolle jubileumeditie”

Bij de Campus Trail rennen deelnemers door de gebouwen op Zernike. Foto: Stef Steneker

De jubileumeditie van de Campus Trail, die vrijdag plaatsvond op de Zernike Campus, heeft ruim vijfhonderd deelnemers getrokken. De organisatie achter het sportieve evenement blikt tevreden terug.

“Deze vijfde editie heeft opnieuw een recordaantal deelnemers getrokken”, vertelt Amber van der Schaaf. “Langs de route was er veel te beleven. Van muziek, gezonde versnaperingen tot het bezoeken van nieuwe locaties langs de route. Van deelnemers heb ik leuke reacties ontvangen over bijvoorbeeld het testcentrum van DNV waar doorheen gerend werd. Maar ook de Wetenschapstruck en de nieuwe start- en finishlocatie konden bekoren.”

Kennis maken met de locaties op Zernike

Start en finish vonden dit keer plaats bij SE Factory aan De Deimten. Met de hardloopwedstrijd worden verschillende vliegen in één klap geslagen: “De Campus Trail is een zogeheten funrun. De route van 6,4 kilometer voerde deelnemers dwars door de gebouwen en over sportvelden op de Campus. Sinds 2017 wordt de Campus Trail georganiseerd, met als doel om de campusbewoners en geïnteresseerden kennis te laten maken met de verschillende locaties op de Zernike Campus, om het speerpunt Healthy Ageing zichtbaar te maken en om ontmoeting te stimuleren.” Daarnaast wordt met de Campus Trail beweging gestimuleerd: deelnemers komen letterlijk in beweging.

Aan de editie van vrijdag deden behalve studenten ook medewerkers van bedrijven en van de kennisinstellingen mee. Ook konden de nieuwe bewoners van de Proxima-woningen deelnemen. Na de finish kregen alle deelnemers een medaille. Volgend jaar september wordt naar alle waarschijnlijkheid de zesde editie van het evenement gehouden.