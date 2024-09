Campus Trail met muziek en dwars door diverse gebouwen

Foto Andor Heij. Doedelzak muziek langs het parcours van de Campus Trail.

De jaarlijkse Campus Trail is vrijdagmiddag verlopen. Er deden zo’n vijfhonderd mensen aan mee.

De Campus Trail is een hardloopwedstrijd over het Zernike complex en is vooral bedoeld voor het plezier van de deelnemers.

Er werd dit jaar een andere route gelopen dan de voorgaande jaren. Ook de startlocatie was nieuw: De SE Factory aan de Deimten.

De lopers renden niet alleen over Zernike, maar ook door de gebouwen die er op staan. Onderweg werden de lopers aangemoedigd en er was ook muziek langs het parcours om de feestvreugde te verhogen.