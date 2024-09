Campagne om bezoekers terug te lokken na verbouwingen Ring-Zuid verschuift naar Stad

Foto via Marketing Groningen

Om de voltooiing van de ringweg is Groningen te vieren en de trots op de stad aan te wakkeren, lanceert Marketing Groningen de stadscampagne ‘Love, Groningen’.

De campagne is bedoeld om zowel Groningers als bezoekers te laten zien hoe bijzonder de stad is, met speciale aandacht voor lokale ondernemers. De campagne is de opvolger van een posteractie in andere Nederlandse steden.

Ondernemers worden aangemoedigd om posters en andere fysieke middelen zoals ansichtkaarten en baliebakjes te tonen in winkels. Ook is er een uitgebreide online toolkit beschikbaar met promotiemateriaal, waarmee zij hun betrokkenheid bij de stad kunnen laten zien.

Daarnaast kunnen ondernemers hun eigen ode aan Groningen brengen, bijvoorbeeld door speciale producten te maken of hun etalages een Groningse twist te geven. Hiermee maken zij kans op leuke prijzen.