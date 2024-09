Café Salud moet na een half jaar noodgedwongen de deuren sluiten

Het pand van café Salud aan de Carolieweg staat te koop. Eerder dit jaar opende het cafeetje de deuren, maar ruim een half jaar later is vanwege gezondheidsproblemen besloten het pand in de verkoop te zetten.

In augustus meldde het café op sociale media dat de eigenaar vanwege hartfalen in het ziekenhuis was komen te liggen. Sikkom meldt dit weekend dat de situatie momenteel stabiel is maar dat er het komende half jaar wel rustig aan gedaan moet worden. Daarna volgt er een revalidatietraject. Om die reden staat de kroeg nu te koop omdat het runnen van de kroeg voorlopig geen optie is.

Op de locatie zat voorheen De Kleine Kasteleine, een bistro met Franse keuken. De eigenaar van Salud had als doel om de bruine kroeg te herintroduceren. Zo zette hij bijvoorbeeld een gekookt eitje op de menukaart en waren er ook gehaktballen te verkrijgen. Om die reden is het pand in het afgelopen jaar ook volledig opgeknapt. Wat er nu met de kroeg gaat gebeuren is onbekend. Geïnteresseerden kunnen een bieding doen.