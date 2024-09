Buurttuin De Fontein officieel geopend: “Trots om zoveel enthousiasme en verbondheid te zien”

Foto: ingezonden

Na ruim een jaar van hard werken werd zaterdag, op Nationale Burendag, buurttuin De Fontein aan de Eikenlaan officieel geopend. Volgens Els Struiving moet de tuin de komende jaren uitgroeien tot een plek voor mens en dier.

Hoi Els! Hoe is de opening gisteren verlopen?

“Het was ontzettend leuk. Het was ook erg druk. Het idee voor een tuin ontstond ruim een jaar geleden. Samen met Ruth Pruis, Froukje Walstra en ondergetekende zijn we het plan gaan ontwikkelen. Gisteren hebben wij als kerngroep een toespraak gehouden en daarna hebben alle leden van de tuingroep een roos gekregen. En daarmee was de officiële opening beklonken en kon de tuin bekeken worden. We hebben vervolgens hele leuke reacties mogen ontvangen.”

Kun je ons nog even meenemen naar het prille begin?

“Het is allemaal begonnen met een oproepje van de kerkelijke gemeente van PKN De Fontein. Zij zochten mensen om de tuin, aan de achterzijde van de kerk, te kunnen onderhouden. Dit gedeelte bestond uit een grasveld en een aantal perkjes. Daar heb ik mij, samen met een aantal andere mensen voor aangemeld. Maar na enige tijd kwam de vraag op tafel te liggen of we wellicht niet nog wat meer met de tuin konden doen. Over dat vraagstuk werd ook al wat langer gesproken en nagedacht. Er waren ook al wat initiatieven genomen zoals het planten van appelbomen en dahlia’s. Maar wij dachten dat er meer mogelijk zou zijn. Uiteindelijk is dat een ontmoetingstuin geworden. Het begin was niet makkelijk. Met een kleine groep pak je op, je schrijft fondsen aan om het mogelijk te maken en je krijgt te maken met tegenslagen. Maar uiteindelijk hebben we het met veel doorzettingsvermogen voor elkaar gekregen.”

Waardoor de wijk nu beschikt over een ontmoetingstuin …

“Ja. Een rust- en ontmoetingsplek voor bezoekers van de kerk, huisarts en patiënten, Pieterpadlopers, schoolkinderen en toevallige passanten. Een tuin die gastvrij is voor mensen, maar ook schuilplekken en voedsel biedt aan bijen, vlinders, egels en vogels.”

Het afgelopen jaar is er veel werk verzet hè?

“Absoluut. We hebben een tuingroep met verschillende vrijwilligers die de werkzaamheden uitvoeren. Zo hebben we bijvoorbeeld borders aangelegd. In ons ontwerp wisselen we deze borders af met wat ruigere stukjes. Dat is spannend, want snappen bezoekers van de tuin dat? Gisteren bleek over het algemeen dat die verbinding gezien wordt. Maar we kregen ook reacties van, oh, dat moet zeker nog aangepakt worden. Haha.”

Waarom kiezen jullie bewust om ook ruigere gedeelten in jullie tuin aan te leggen?

“Het hebben van rommelhoekjes in een tuin is bijvoorbeeld erg prettig voor een egel maar ook voor vogels. We hebben ook een gedeelte ingezaaid met kruidenrijk grasland. Zo’n gedeelte maai je niet of bijna niet. Deze gedeelten wilden we heel bewust in onze tuin hebben omdat dit kruidenrijk grasland, dat bestaat uit inheemse planten, veel insecten aantrekt. Het trekt bijvoorbeeld een breder palet aan insecten aan dan wanneer je een vlinderstruik plant.”

Is de tuin nu ook klaar?

“Nee, we hebben nog heel wat plannen. Het najaar is begonnen en dat is een goede periode om vaste planten een plekje te geven. Als je de tuin nu zou bezoeken dan zie je dat de structuur van de tuin klaar is. De afgelopen periode hebben we een beplantingsplan gemaakt waarin staat welke plant we waar willen hebben. Daar gaan we stukje bij beetje de komende periode mee aan de slag. Ook willen we nog wat stapelmuurtjes en borders aanleggen. De komende periode gaan we door tot het moment dat de winter in gaat vallen.”

Wat is nu de mooiste reactie die je gisteren gehoord hebt?

“Nou, dat is eigenlijk een reactie die we gezien hebben. Als je een tuin aanlegt, dan heb je daar een bepaald idee bij. Een bepaald doel. Achterin de tuin hebben we een bankje geplaatst. Daar komen nog mooie planten achter te staan zodat het een romantische plek wordt. Gisteren ging daar een wat ouder stelletje zitten. Ze waren duidelijk verliefd en zijn daar op de foto gekomen. Dat maakt mij dan weer heel gelukkig. Dat het uitpakt zoals je het bedacht hebt.”

De opening van de tuin vond gisteren gezamenlijk plaats met een herfstfair hè?

“Klopt. De herfstmarkt is al jaren een traditie in de wijk. Dit jaar zou dat niet doorgaan omdat het veel werk is. Toen men hoorde dat wij op deze dag de tuin wilden openen is gevraagd om dan samen een herfstmarkt te organiseren. In de buurtkerk stonden allerlei kraampjes. Er waren activiteiten voor de kinderen, er werd met herfstartikelen gefröbeld, er was soep, er waren hapjes. En ook buiten waren er kraampjes te vinden. Zo hadden wij als tuin onze eigen kraam waarbij we aan bezoekers vertelden hoe ons plan tot stand is gekomen.”

Was er voor deze markt veel belangstelling?

“Absoluut. De Fonteinkerk is in dat opzicht best wel een bijzonder gebouw. Het is de thuis voor diverse en verschillende organisaties. Op zo’n dag komen heel veel mensen, die met deze organisaties verbonden zijn, langs. Dat geldt ook voor buurtbewoners die door de lage drempelwaarde een kijkje komen nemen. Gisteren was het Burendag. En wij hadden ook echt een Burendag. Het was heel gezellig en leuk. Ook was het fijn om mensen uit de wijk te leren kennen.”

Je vertelde over vrijwilligers die de tuingroep vormen. Zoeken jullie ook nog mensen?

“Absoluut. Gisteren kwamen we in gesprek met een mevrouw die elke dinsdag op ons neerkijkt. Klaarblijkelijk woont ze in één van de appartementen die uitkijkt op de tuin. Ze vertelde onder de indruk te zijn, het fantastisch te vinden en of ze zich ook aan kon sluiten. Dat is toch prachtig? En we zoeken altijd nieuwe vrijwilligers. Op elke dinsdag gaat een groep mensen van 09.30 tot 12.00 uur in de tuin aan het werk. Mensen uit omliggende wijken zijn van harte welkom om op die dag te komen helpen.”