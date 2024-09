Buurtschap Hooge Hunze wordt eerste stuk waar oude loop Hunze terugkeert in Stad

Impressie via gemeente Groningen

De gemeente Groningen gaat een historische rivierloop, de Hunze, herstellen in het gebied langs de Pop Dijkemaweg, wat bijdraagt aan biodiversiteit en woningbouwplannen. Dit wordt volgens de gemeente voor het eerst werkelijkheid bij Buurtschap Hooge Hunze, gelegen langs de Pop Dijkemaweg.

De gemeente Groningen heeft als doel de oorspronkelijke loop van de Hunze stap voor stap terug te brengen in het stedelijk gebied vanwege de historische en ecologische waarde. Het herstel van de Hunze versterkt de biodiversiteit, zorgt voor wateropvang en biedt meer groen en schaduw. In de toekomst kan de Hunze een recreatieve route worden.

Het project krijgt financiële steun via de Erfgoed Deal, een programma dat erfgoed combineert met ruimtelijke opgaven. Hierdoor wordt het mogelijk om de Hunze in zijn oorspronkelijke vorm en cultuurhistorische uitstraling terug te laten keren in de stad. Tegelijk wordt de visie ‘Groningen: Stad aan de Hunze’ voor het eerst toegepast in een woningbouwproject.