Burgemeester opent nieuwe bieb van Groningse Schoolvereniging aan Sweelincklaan

Foto: Rieks Oijnhausen

Op de Groningse Schoolvereniging aan de Sweelincklaan opende burgemeester Koen Schuiling vrijdagochtend de nieuwe bibliotheek.

Bij binnenkomst van de burgemeester hielden een aantal kinderen van de school kort voor aan de burgemeester. Na het doorknippen van het lintje in de deuropening van de bieb las Schuiling ook kort voor aan de kinderen.

De Groningse Schoolvereniging is één van de weinige scholen in Groningen met een eigen bibliotheek. Op de basisschool krijgen hoogbegaafde kinderen en kinderen uit het buitenland les, zowel in het Engels als tweetalig.