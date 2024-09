Burendag wordt zaterdag in Groningen gevierd met ruim 110 activiteiten

Foto: Burendag

In het kader van de Nationale Burendag worden zaterdag in de gemeente zo’n 115 activiteiten gehouden. Dat zijn er fors meer dan vorig jaar toen het om negentig activiteiten ging.

Burendag is een initiatief van het Oranje Fonds en Douwe Egberts en wordt ieder jaar op de vierde zaterdag in september gevierd. Het idee van Burendag is simpel: bedenk samen met de buren een leuke activiteit en nodig iedereen uit. “We organiseren de Burendag sinds 2008”, laat de organisatie weten. “Het doel is om buurten en wijken leuker, veiliger en socialer te maken. Dit lukt wanneer buren elkaar ontmoeten en leren kennen.”

Activiteiten

De activiteiten die in de gemeente worden aangeboden zijn legio. Zo gaan buurtbewoners aan de Rummerinkhof in Haren aan de slag om een schooltuin op te fleuren. In het dorpshuis in Garmerwolde wordt in de ochtend een dorpslunch aangeboden, in de wijk Gravenburg vinden verschillende buurtactiviteiten plaats en in Corpus worden de handen uit de mouwen gestoken om groenstroken schoon te maken. Een overzicht van alle activiteiten vind je op deze website.

AZC

Het COA heeft van 13.00 tot 16.00 uur de deuren van verschillende tijdelijke opvanglocaties in de gemeente geopend. “We zetten de deuren open voor iedereen die nieuwsgierig is hoe het is om hier te wonen en te werken”, laat het COA weten. “Er zijn rondleidingen, informatiemarkten, workshops en andere leuke activiteiten.” De locaties die in Groningen te bezoeken zijn, zijn de opvanglocatie aan de Peizerweg, Protonstraat en Europaweg.