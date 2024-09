Brief reclamebelasting is geen aanslag: “Gegevens die verzameld zijn kun je controleren”

De brief die ondernemers afgelopen week hebben ontvangen over de reclamebelasting is nog geen aanslag. Wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks) van Financiën laat weten dat deze tussenstap enkel bedoeld is zodat ondernemers verzamelde gegevens kunnen controleren.

De fracties van Student & Stad, CDA, Stadspartij 100% voor Groningen, PVV, D66, Partij voor het Noorden en VVD hadden vragen gesteld over de kwestie. Fractievoorzitter Daan Swets van Student & Stad: “In de afgelopen week hebben veel ondernemers in onze gemeente een vooraankondiging gekregen van het Noordelijk Belastingkantoor vanwege reclame in de openbare ruimte. De partijen die vragen stellen zijn overspoeld door bezorgde ondernemers. Zo staan inlognaam en wachtwoord in dezelfde brief. Als ik een pinpas aanvraag dan worden pas en pinpas in verschillende brieven toegestuurd. Daarnaast is het niet duidelijk waar je bezwaar kunt maken tegen de belasting. Als je inlogt bij de NKB staat er dat je contact moet opnemen met de gemeente. Maar de gemeente is nogal een grote organisatie.”

Jalt de Haan (CDA): “Ik hoop dat de ogen van de coalitie opengaan”

Jalt de Haan van het CDA: “De vragen van meneer Swets gaan over het proces, over de procedures. Maar ik wil ook even stilstaan bij de inhoud. We zien deze dagen voorbeelden voorbij komen van bijvoorbeeld een fysiotherapeut die 8.000 euro belasting moet gaan betalen voor wat beplakking op de ramen. Ik hoop dat de komende weken de ogen van de coalitie opengaan, dat dit geen mooi middel is dat we invoeren.” Daar reageert Jeffry van Hoorn van GroenLinks op: “Is het in zo’n geval geen optie om voor neutrale beplakking te kiezen? Waardoor je aanslag gigantisch naar beneden gaat?”

Wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks): “Je kunt nu controleren welke informatie er verzameld is”

Wethouder Wijnja is het daar mee eens: “Als ondernemer kon je de afgelopen jaren zeggen, ik wil in mijn zaak geen inkijk. Ik plak dat af. Dat werd vervolgens gedaan met een logo of een plaatje. Er was geen prikkel om voor een neutrale oplossing te kiezen.” Wijnja maakt duidelijk dat de brief die nu verstuurd is geen aanslag is. “Je kunt nu de informatie controleren die er verzameld is. Daar kun je op reageren. Op dit moment heb je nog tijd om reclame weg te halen waardoor je uiteindelijke aanslag lager uit gaat vallen.”

“Valt binnen de juridische kaders”

De wethouder vertelt dat in plaats van de gemeente er in het scherm het Noordelijk Belastingkantoor had moeten staan. “Dat hebben we inmiddels aangepast. Maar voor de duidelijkheid, omdat het geen aanslag is kun je geen bezwaar maken. Je kunt enkel reageren. Het versturen van gebruikersnaam en wachtwoord valt binnen de juridische kaders. Bij het aanmelden op de website is er een extra verificatie ingebouwd. Na het invullen van een aantal velden krijg je via het opgegeven mailadres een code. Pas dan kun je door naar stap twee. Daardoor valt het binnen de kaders die gesteld zijn.”