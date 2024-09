Bouw van het ‘nieuwe’ VRIJDAG begonnen na maanden van sloop

Foto: Rieks Oijnhausen

De bouwwerkzaamheden van het “nieuwe” VRIJDAG zijn begonnen. Donderdagmiddag gaf wethouder Mirjam Wijnja het startschot van bouwproces.

Het project is al een lange tijd aan de gang. Kunstcentrum VRIJDAG had in 2013 de wens om de drie verschillende locaties onder één dak te zetten. De locatie aan de Sint Jansstraat, waar de voormalige muziekschool van het kunstcentrum zat, bleek daarvoor de beste optie.

De gemeente vernieuwt het bouwblok tussen de Nieuwe Markt, Sint Jansstraat, Schoolstraat en de Popkenstraat. De monumenten worden gerenoveerd en verduurzaamd. Het overige deel is inmiddels gesloopt. Naast de nieuwe locatie voor VRIJDAG komt er ook nieuwbouw, bestaande uit drie woonlagen. Dit is bestemd voor commerciële functies. Het is de bedoeling dat de bouwwerkzaamheden in 2026 zijn afgerond.

Bijzondere vondsten

De afgelopen maanden werden er tijdens de sloop bijzondere vondsten gevonden. Zo werd er in juli een zeshonderd jaar oude Middeleeuwse muur ontdekt. Het is de bedoeling dat de muur zichtbaar blijft in het nieuwe VRIJDAG. Rondom Bommen Berend kwam er tijdens opgravingen ook een mortierbom naar boven.

Verslaggever Wouter Holsappel maakte reportages over beide vondsten: