Bomvol programma Nationale Sportweek afgetrapt in Vinkhuizen

Foto via Sport050

De NOC*NSF Nationale Sportweek in Groningen is op vrijdag 23 september feestelijk geopend bij basisschool De Sterrensteen in Vinkhuizen. Dit jaarlijkse evenement, dat sporten promoot, staat tien dagen lang in het teken van beweging en gezondheid.

Ruim 200 leerlingen vierden de start van de Sportweek samen met wethouder Jongman, kinderburgemeester Inez en verschillende sportambassadeurs.

Na een gezamenlijke warming-up werd de 10@10 Challenge ingezet, waarbij iedereen op het schoolplein enthousiast meedeed. Tijdens deze opdracht ontdekken kinderen in tien minuten tien verschillende sporten onder begeleiding van Groningse sporters. Sportambassadeurs Sofie Dokter, Melanie Helweg, Kjeld Zuidema, Tom Klooster, Habib Kazemi en Daniel Moragues gaven vervolgens gastlessen in de klassen van De Sterrensteen.

Tijdens de Nationale Sportweek kunnen kinderen kennismaken met verschillende sporten. Sportverenigingen, sportclubs, bedrijven en andere sportaanbieders zetten hun deuren open, organiseren clinics, toernooien en demonstraties. Iedereen, jong en oud, kan deze week kennismaken met (nieuwe) sporten.

De Nationale Sportweek loopt nog tot volgende week zondag. Meer informatie vind je hier.