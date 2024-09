Bomen uit Groningen doen mee met Europese waarderingsactie #euTreeTag

Bomen op honderden plekken in Europa krijgen op 19 september een TreeTag: een duurzame poster met informatie over hun waarde. Het internationale startschot vindt plaats in Groningen.

Wethouder Mirjam Wijnja geeft dat startschot bij een monumentale beuk aan de Nieuwe Boteringestraat. In totaal krijgen acht bomen in Groningen een Tree Tag waardering. Tijdens het evenement krijgen op meer dan 500 locaties, verspreid door heel Europa, een Tree Tag. Daarmee wordt aandacht gevraagd voor het belang van bomen, met name de bomen met grote boomkronen.

Op de posters staat informatie over de diensten die deze specifieke boom levert. Denk daarbij aan hoeveel luchtvervuiling de boom afvangt, hoeveel zuurstof de boom levert en hoeveel regenwater er door de boom wordt afgevangen. Hoe groter de boomkroon, des te groter de diensten zijn die de boom levert. Bij de beuk aan de Nieuwe Boteringestraat wordt een speciaal bord onthuld.

In Groningen gaat het verder om een Kaukasische vleugelnoot aan de Moesstraat, een rode beuk aan het Emmaplein, een wilg aan het Noorddijkerplein, een Hollandse linde aan het Stationsplein in Haren, een witte abeel aan de Zernikelaan, een eik aan de Meerweg bij het Paterswoldsemeer en een es aan de Hoornsedijk in Haren.

De actie is daarom ook een actie voor alle bewoners. Je kunt de Groningse bomen steunen door ze met TreeTag te fotograferen en op social media te posten met de hashtag #EUTreeTag. En als mensen denken dat een boom in hun straat heel bijzonder is, kunnen ze die aanmelden op www.treetags.eu.