Bloemen en taart voor personeel café Donovan’s voor heldhaftig optreden bij steekincident

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Personeelsleden en beveiligers van café Donovan’s in de Peperstraat zijn afgelopen week door de politie en gemeente getrakteerd op taart en bloemen. Dit vanwege hun optreden bij een steekpartij vorige week.

“Als blijk van waardering hebben wij taart en bloemen overhandigd”, laat de politie weten. “Vorige week vond er in de nacht van vrijdag op zaterdag een steekincident plaats in de Peperstraat. Het incident gebeurde op straat. Ondanks dat de horecagelegenheid niets met het incident te maken heeft, hebben de beveiligers en personeelsleden zeer accuraat opgetreden.”

Men ontfermde zich over het slachtoffer dat zwaargewond was geraakt. “Ook wist men de verdachte, met het risico zelf gewond te raken, te overmeesteren. Dankzij hun snelle en moedige optreden kon de verdachte worden aangehouden.” Het slachtoffer, een 30-jarige man, is overgebracht naar het ziekenhuis. De 28-jarige verdachte zit nog vast.