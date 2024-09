Binnenstad staat zaterdag in het teken van mode: “Modeflitsen, nieuwe collecties en hapjes en drankjes”

Modeliefhebbers kunnen zaterdag te kust en te keur in de binnenstad. Van 13.00 tot 17.00 uur wordt 050&Mode georganiseerd. Het evenement heeft dit jaar een wat andere opzet in vergelijking met eerdere edities.

Aan de editie van dit jaar doen 38 winkels mee. “In de Zwanestraat, Akerkhof, Vismarkt, Oosterstraat en Carolieweg vinden er verschillende activiteiten plaats”, laat de organisatie weten. “Er worden modeflitsen voor het winkelend publiek gehouden en in de deelnemende winkels zijn er leuke acties. Centraal staat mode met daarbij een extra beleving voor de bezoeker. Kleding- en stylingadviseurs geven klanten passende adviezen en bezoekers kunnen genieten van de nodige lekkere hapjes en drankjes.”

De modeflitsen vinden plaats in vier verschillende straten. “Professionele modellen laten de nieuwste collecties van de deelnemende winkels zien. Kleding moet je immers zien, voelen en passen. Uiteraard is de kleding ook te koop. Voor iedereen die er wel eens van droomt om model te zijn, bieden de verschillende podia in de vier straten een uitkomst. De echte mode fanaten kunnen hun outfit showen tussen de modeflitsen door en worden door een fotograaf op de gevoelige plaat vastgelegd.”

Meer informatie vind je op deze website.

Vorig jaar maakten verslaggevers Britt Gnodde en Paul Blom een reportage over het evenement: