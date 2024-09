Bij winkelcentrum Paddepoel moeten ruim vierhonderd woningen gerealiseerd worden, maar wie gaan daar wonen?

Foto: Joris van Tweel

Winkelcentrum Paddepoel gaat naar alle waarschijnlijkheid de komende jaren op de schop. De partijen werken aan een plan waarbij het centrum een opener uitstraling moet krijgen. Onderdeel van het plan is ook om op de huidige parkeerterreinen P1 en P2 ongeveer 425 woningen te realiseren. Maar wie moeten daar gaan wonen?

In de gemeenteraad is daar geen eensgezindheid over, behalve dat men graag een goede mix wil zien. Niels Hilboesen van Stadspartij 100% voor Groningen: “Mijn partij legt de focus op de vergrijzing die de komende jaren verder gaat toenemen. Sociale huur realiseren op deze plek vind ik een goed plan. Maar ik ben ook voor de mix. Dat je juist op deze plek ook woningen realiseert die geschikt zijn voor oudere doelgroepen. Zodat men woont op loopafstand van het winkelcentrum waar boodschappen gedaan kunnen worden, maar waar er ook ruimte is voor ontmoeting. Daarnaast zou mijn fractie zeggen, ga verder de hoogte in. Dan kun je nog veel meer woningen toevoegen.”

Olivier van Schagen (Student & Stad): “Er zouden ook jongeren moeten kunnen wonen”

Olivier van Schagen van Student & Stad is het deels eens met Hilboesen: “Er moet een goede mix komen aan betaalbare woningen en sociale huur. Maar het is inderdaad ook slim om te kijken naar de leeftijdscategorieën. Een ongedeelde wijk zou betekenen dat er ook jongeren zouden moeten kunnen wonen.” Fokke Veenstra van de VVD is het daar mee eens: “Mijn partij stelt voor om de focus te leggen op het realiseren van kleinere eenpersoonswoningen van 50 tot 80 vierkante meter. Dit in het kader van efficiëntie. We zien dat er steeds vaker gekozen wordt om niet te gaan samenwonen. Op die trend kunnen we inspelen.” Van Schagen: “In onze gemeente zijn er redelijk veel jonge studenten die op zoek zijn naar een woning met gedeelde voorzieningen. Zou u het een idee vinden om zeven woningen gebruik te laten maken van één badkamer?” Veenstra: “Dat zou kunnen. Maar daar zou dan wel goed naar gekeken moeten worden.”

Rico Tjepkema (PvdA): “Ga voor een mix waar de wijk sterker van wordt”

De PvdA vindt het vooral belangrijk dat er gekeken wordt naar de omgeving en om niet blind te staren op het winkelcentrum. Rico Tjepkema: “Er liggen rond het winkelcentrum meer kansen. Ons voorstel zou zijn om inderdaad te gaan voor een mix van doelgroepen waar de wijk sterker van wordt. Dus ruimte voor sociale huur, maar ook voor gezinnen met grotere portemonnees.” Terence van Zoelen van de Partij voor de Dieren reageert daar op: “Deze mix kun je ook in de 425 woningen aanbrengen. Dan kun je gaan voor twintig procent sociale huur tot 900 euro, middenhuur tot 1.200 euro en vrije sector. Hoe kijkt u daar tegen aan?” Tjepkema: “Dat is de puzzel die gelegd moet worden. Het maken van een goede mix is niet eenvoudig. Maar daarbij vindt mijn fractie het wel belangrijk om ook naar de rest van de wijk te kijken.”

Hans de Waard (SP): “Meer sociale huurwoningen”

De SP vindt de twintig procent sociale huur te weinig. Hans de Waard: “Mijn partij opteert niet voor negentig procent sociale huur. Dat zou ook onmogelijk zijn. Maar wij willen wel graag genoeg betaalbare woningen. Je kunt het aantal sociale huurwoningen ook op 30, 35 of 40 procent brengen. Je hebt dan nog een meerderheid aan duurdere woningen, maar met een hoger percentage zet je ook een goede stap om meer betaalbare woningen te realiseren.”

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA): “Ideaal voor die mensen die dichterbij de voorzieningen in een wijk willen wonen”

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen sluit zich in grote lijnen aan bij het pleidooi van Stadspartij 100% voor Groningen: “De locatie van deze woningen kan ideaal zijn voor mensen die een grotere woning willen verlaten en dichter bij een winkelcentrum willen wonen. Dichtbij de voorzieningen en de ontmoeting die op die locatie plaatsvindt. Het idee om verder de hoogte in te gaan door nog veel meer woningen op deze plek te bouwen, dat zie ik niet zitten. Meer woningen betekent ook meer parkeervraag in een gebied waar de ruimte beperkt is.”

Wat gaat er gebeuren met het winkelcentrum?

Of het winkelcentrum ook daadwerkelijk op de schop gaat is onbekend. Van Niejenhuis werkt samen met verschillende partijen aan een plan om het winkelcentrum een opener uitstraling te geven. Hoe dit er precies uit gaat zien is nog onbekend, maar raadsleden hadden de mogelijkheid om wensen en bedenkingen bij dit plan met de wethouder te delen. De kern van het plan is om het winkelcentrum meer naar buiten te keren door gevels open te maken. De bedoeling is dat het winkelcentrum meer gaat functioneren als het kloppende hart van Paddepoel, door het een opener uitstraling te geven. Een ander onderdeel van het plan is om 425 woningen toe te voegen op de huidige parkeerterreinen P1 en P2.