Bewoners, vluchtelingen en asielzoekers vieren wijkfeest in Klein Martijn: “Ik ben niet trots op Nederland, wel op Groningen”

Foto: Nicole Sarolea

In de wijk Klein Martijn vond zaterdagavond een wijkfeest plaats. Behalve de wijkbewoners waren ook vluchtelingen en asielzoekers, die op het nabijgelegen oude cruiseschip wonen, uitgenodigd. Nicole Sarolea spreekt van een succesvolle en gezellige avond.

Hoi Nicole! Hoe is dit idee ontstaan?

“Het is niet helemaal nieuw. Twee jaar geleden hebben we ook een dergelijk feest opgezet. Aanleiding toen was de oorlog in Oekraïne en hoe we ons als inwoners daarvoor ingezet hebben met het inzamelen van hulpgoederen en het inrichten van opvangplekken. Dat bracht ons op het idee om ook iets te doen voor de vluchtelingen die op de nabijgelegen boot in het Winschoterdiep wonen. Om hen een hart onder de riem te steken. Toen organiseerden we het vanuit onze straat, dit keer was het opgezet vanuit de wijk.”

Hoe zag de avond er uit?

“We hadden een tent neergezet, er waren barbecuespullen aanwezig en we hadden allemaal tafels en bankjes neergezet waar mensen op konden zitten. Er kon gegeten worden, er kon gepraat worden en er was alle ruimte voor muziek en dans. En we hebben het ontzettend getroffen met het weer, want het was gisteravond een prachtige avond. Van tevoren was het nog wel een hele puzzel wanneer je zo’n avond organiseert. In mei of juni? Dat is toch wel lastig voor gezinnen die druk zijn met het afsluiten van het sportieve seizoen. En in september zijn er nog veel mensen op vakantie. Daarom hebben we het uiteindelijk wat later gedaan, maar dat heeft heel goed uitgepakt.”

Je klinkt blij en tevreden …

“Absoluut. Hoewel ik wel hoop dat dit de laatste keer was. De mensen op het oude cruiseschip wonen daar in minimale behuizing. Ze beschikken over de basis, niet meer dan dat. Ik hoop daarom dat heel snel het azc aan de Sint Petersburgweg van de grond komt. Dat biedt betere faciliteiten voor opvang en om door te stromen. Want vergeet niet, deze mensen zijn niet zomaar gevlucht. Ze hebben veel meegemaakt en ze zijn hier niet voor de lol. In Groningen wordt dat goed georganiseerd door middel van goede opvang en hulp. Wat dat betreft ben ik niet trots op Nederland maar wel trots op Groningen hoe wij het doen.”

Tekst gaat verder onder de foto:





Wethouder Manouska Molema (GroenLinks) houdt een toespraak waarbij haar woorden door een vertaler vertaald worden. Foto: Nicole Sarolea

Ook wethouder Manouska Molema (GroenLinks) was aanwezig hè?

“Klopt. Zij was, samen met haar zoontje, aanwezig bij de start. Ze heeft een toespraak gegeven. De gemeente ondersteunt ons ook door middel van een subsidie om dit feest frequent te kunnen organiseren. Tegelijkertijd is Klein Martijn een rijke wijk met veel koophuizen. Doordat er ook geld wordt ingelegd door de buurt hebben we gisteren niet gegeten van het subsidiepotje. De bedoeling is dat we met het subsidiebedrag straks iets moois gaan kopen als het azc aan de Sint Petersburgweg operationeel is. We zitten te denken aan het kopen van een mooie schommel of het geven van plantenbakken.”

Hoe zag de avond er gisteren uit?

“Het was heel gezellig waarbij er ook volop kennis kon worden gemaakt met de verschillende culturen. Op de boot wonen mensen met verschillende achtergronden en nationaliteiten. Vrijwel iedereen had ook een gerecht meegebracht uit diens cultuur. Ik heb bijvoorbeeld hele mooie salades gezien, speciale zoete balletjes met kokos maar ook dolma, dat op een manier gepresenteerd werd die ik nog niet eerder had gezien. Voor de rest waren er cakes en taarten. Qua eten was het heel verrijkend en leerzaam. En dat gold ook voor de muziek. Er was een playlist samengesteld met liedjes uit verschillende landen. Dat gaf het feest een heel internationaal karakter.”

Kunnen andere wijken, waar ook opvang plaatsvindt, hier iets van leren?

“Wat mensen doen, dat moet iedereen zelf weten. Zolang het schip hier ligt, hebben wij nooit een centje pijn gehad. Wij kijken terug op een hele mooie avond, waarbij ook de samenwerking met het COA genoemd mag worden. Door zo’n avond kom je in gesprek met de bewoners. En dat is verrijkend. Ik denk ook dat zulke avonden heel goed zijn voor de beeldvorming en perceptie die we hebben over vluchtelingen. Volgende week organiseren de azc’s overigens een open dag. Dan kun je de locaties bezoeken. Dat is misschien een mooie tip voor mensen die ook eens kennis willen maken.”