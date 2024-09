Bewoners Betonbos verhuizen naar Gideonweg, maar wel ’tegen wil en dank’

Foto: ingezonden

De bewoners die nog over zijn in het Betonbos verhuizen naar de Gideonweg. Ze accepteren het aanbod van de gemeente Groningen, maar met tegenzin, laten de bewoners van deze ‘alternatieve woonvorm’ weten. Volgens de woongroep is de nieuwe locatie namelijk verre van ideaal.

Over iets meer dan een week moet de woongroep hun plek aan het Eemskanaal verlaten. Dan moet het Betonbos leeg zijn, zodat de eerste spades de grond in kunnen voor de bouw van de nieuwe wijk Stadshavens. Na een noodkreet eerder deze maand zochten de bewoners en de gemeente dringend naar een nieuwe locatie waar de overgebleven bewoners hun pipowagens, woonwagens, vrachtwagens en tenthuizen konden neerzetten.

Hoogspanningskabels, puinbrekers en zware geluidsoverlast

Die locatie werd eerder deze week eindelijk gevonden aan de Gideonweg, op het terrein van een hondentrainer die besloot te vertrekken. Voor de bewoners is het echter een noodoplossing, laten ze aan de redactie weten. “We ervaren dit niet als een keuze, omdat we het gevoel hebben met de rug tegen de muur te staan. We willen eigenlijk niet aan de Gideonweg wonen, maar zien ons genoodzaakt deze plek voorlopig te accepteren als noodoplossing.”

Volgens de bewoners van het Betonbos is het terrein eigenlijk ongeschikt om op te wonen. “Overhangende hoogspanningskabels, neerslaand fijnstof van onder meer puinbrekers en zware geluidsoverlast. Uiteraard vraagt onze manier van wonen niet om dezelfde inrichting of normering als een woonwijk, en zijn we in die zin zeer flexibel. Toch vinden we het belangrijk dat onze gezondheid, ons welzijn en ons functioneren in de basis niet ernstig worden aangetast of bedreigd.”

Eerdere woongroepen waren ook niet tevreden

Vlak naast het terrein waar het Betonbos zich nu zal vestigen, werden eerder alternatieve woongroepen gestald. Geen goed voorbeeld, aldus het Betonbos: “De zorgen waren toen zo ernstig dat ze aanleiding gaven tot brede maatschappelijke en politieke onrust over de gang van zaken en de situatie waarin die woongroep verkeerde. Dit alles was zwaarwegend genoeg om de woongroep alsnog op zeer korte termijn een andere noodlocatie toe te wijzen.”

‘Alternatieven afgewezen, nu hebben we geen keus’

De woongroep vindt dat de gemeente de afgelopen jaren meer had kunnen doen om een betere locatie te vinden. “Alle door ons aangedragen locaties zijn afgewezen, ook plekken waar op korte termijn geen nieuwe invulling gepland staat en waar onze aanwezigheid dus geen conflicten zou veroorzaken. Onze voorstellen verwezen soms ook naar locaties die in strijd zouden zijn met een bestemmingsplan. Dat geldt ook voor het terrein aan de Gideonweg. We begrijpen dan ook niet waarom dat hier ineens geen probleem meer is.”

Toch heeft de woongroep nu geen andere keus, besluiten de bewoners: “Gezien de urgentie willen we het proberen, op voorwaarde dat we blijven zoeken naar een betere oplossing en actief in gesprek blijven. Naar ons idee zijn er binnen de gemeente Groningen geschiktere locaties die tijdelijk kunnen fungeren als oplossing. Op de meeste andere plekken spelen vraagstukken op het gebied van gezondheid en leefbaarheid een veel minder prominente rol. We zijn gemotiveerd om in gesprek te blijven met het oog op de toekomst. Wij geloven nog steeds dat een betere oplossing niet onmogelijk is, als we samenwerken.”