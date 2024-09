Foto: Patrick Wind, 112groningen

De brandweer moest in de nacht van woensdag op donderdag in actie komen bij twee brandjes. Dat meldt 112groningen.

In de Torenstraat in de binnenstad zou sprake zijn van een brand in een woning. Ter plaatse bleek het te gaan om een buitenbrand die tegen een gebouw was uitgebroken.

Een uur eerder was er een zelfde soort brand bij de toiletten op de Grote Markt. Die brand lijkt aangestoken. Mensen die tips hebben over beide branden kunnen de politie bellen via 0900 – 8844.