Bente en Cindy leggen in rolstoelbakfiets Elfstedentocht af: “Signaal om hulphonden toe te laten in openbare ruimtes”

Bente en Cindy samen met hun honden Entli en Danja Foto: Ruben Feiken

Bente uit Stad en Cindy uit Sappemeer gaan vanaf woensdag in een rolstoelbakfiets met hun hulphonden de Elfstedentocht afleggen. Daarmee willen ze een signaal afgegeven om hulphonden toe te laten in openbare ruimtes. Een gesprek met Bente Wepster.

Hoi Bente! Morgen is de start in Leeuwarden. Al een beetje zenuwachtig?

“Ja, best wel! We zullen vijf dagen in Friesland vertoeven waarbij we elke dag veertig tot vijftig kilometer afleggen. De weersvoorspellingen lijken ons niet goed gezind. Morgen wordt er flink wat regen en harde wind verwacht. We zullen de tocht in omgekeerde volgorde afleggen. We rijden morgen eerst naar Dokkum, daarna naar Franeker, Harlingen richting Gaasterland. De noordelijke route wordt de ‘hel van het noorden’ genoemd, dus dat belooft wat.”

Ik kan me voorstellen dat jullie je goed voorbereid hebben …

“Absoluut. We leggen de tocht af in een rolstoelbakfiets. Zelf ben ik sinds een jaar of negen gebonden aan een rolstoel vanwege een bindweefselaandoening. Een rolstoelbakfiets is een rolstoel waar een bakfiets aan vast zit. In deze bakfiets zit de hulphond. Omdat het een flink lange tocht is, is het belangrijk dat de hond hier aan went. Nu is het niet helemaal nieuw voor de dieren. Vorig jaar hebben we een tocht gemaakt naar Amstelveen, naar het hoofdkantoor van KNGF Geleidehonden. Met die actie vroegen we om aandacht voor meer gastgezinnen voor puppy’s die later aan de slag kunnen als hulphond.”

De actie de komende dagen richt zich op een heel ander probleem hè?

“De afgelopen periode hebben we onze actie onder de aandacht gebracht. Voor verschillende mensen was het confronterend: ze hadden er helemaal niet bij stilgestaan. Want waar draait het om? Om goed te kunnen functioneren in de samenleving zijn wij afhankelijk van een hulphond. Deze hond helpt ons bij heel veel dagelijkse taken. Helaas gebeurt het nog te vaak dat hulphonden, en daarmee ook hun baasjes, worden geweigerd op openbare plekken zoals horeca, supermarkten en andere winkels.”

En door de Elfstedentocht af te leggen willen jullie dit onder de aandacht brengen?

“Klopt. De afgelopen periode hebben we heel veel ondernemers in de noordelijke provincies benaderd. Een aantal supermarkten zijn daardoor een statiegeldactie begonnen. Ook hebben verschillende horecazaken een donatie gedaan en hebben mensen geld gegeven. Inmiddels is er al een bedrag van 3.300 euro opgehaald. Een fantastisch bedrag. Ons doel is om 5.000 euro op te halen. Het geld gaat naar de KNGF waarbij het vervolgens gebruikt wordt om één jaar opleiding van een hulphond te betalen.”

Even een kritische vraag. De Elfstedentocht hoort bij Friesland terwijl we in Groningen de Noorderrondrit hebben. Was dat geen optie?

“Daar hebben we wel naar gekeken, maar dat was geen optie. Deze tocht is namelijk niet rolstoeltoegankelijk. Met onze rolstoelen kunnen we verschillende bruggetjes niet over. Ook zijn niet alle horecapunten op de route voor ons toegankelijk. In Friesland wordt deze dagen de Onbeperkte Elfstedentocht gehouden. Deelnemers kunnen wandelend, op de fiets, de tandem, de rolstoel, de handbike, de scootmobiel of met welk hulpmiddel dan ook meedoen. In totaal zijn er nog zo’n negentig deelnemers. Dat is een heel mooi evenement waar wij ons bij aangesloten hebben. Wij vragen aandacht voor de openbare ruimtes, andere deelnemers zetten zich weer voor een ander doel in.”

Nu wordt er in deze provincie een andere taal gesproken: hast ek Frysk les hân?

“Haha. Nee. Dat wordt vanavond en komende nacht nog even flink studeren. Maar it giet oan kunnen we al wel heel goed zeggen. Dan moet het goed komen toch?”

Voor meer informatie over de actie, of om te doneren, vind je op deze website. Via Instagram is Bente via deze pagina te volgen.

Vorig jaar trokken Bente en Cindy in hun rolstoelbakfiets naar Amstelveen: