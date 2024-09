Beker: PKC’83 eenvoudig naar winst, ON verrassend onderuit

Foto Andor Heij. PKC'83 - Marum

Eersteklasser PKC’83 had zaterdagmiddag weinig problemen met Marum in de tweede ronde van de poulefase van de districtsbeker. De tweedeklasser werd met een 3-0 nederlaag naar huis gestuurd.

De overwinning was terecht, want PKC’83 was de betere ploeg. In de beginfase kreeg Rob Schokker al een enorme kans die door Marum doelman Bas Markus net overgetikt werd. Na 27 minuten leek een vrije trap van Omar Kavak er in één keer in te draaien, maar de bal schampte nog de grote teen van Schokker: 1-0.

Schokker trefzeker

Direct na rust rondde Schokker een aanval door het midden af: 2-0. Na 67 minuten had Gelo Windster een mooi actie in huis waar opnieuw Schokker wel raad mee wist: 3-0. PKC kreeg nog diverse kansen, maar Markus lag in de weg of het doel werd te hoog gezocht.

PKC nam de leiding in de poule met vier punten. Marum heeft er drie, Surhuisterveen twee en Helpman één. Helpman speelde vanwege de viering van het honderdjarig bestaan dinsdag al tegen Surhuisterveen (2-2).

PKC speelt zaterdag uit tegen Helpman en heeft aan een punt genoeg om zich te plaatsen voor de knock-outfase. De eerste twee gaan door.

Oranje Nassau verrassend onderuit

Eersteklasser Oranje Nassau verloor uit verrassend van tweedeklasser Bedum: 2-1. ON moet daarom in de laatste wedstrijd tegen Gorecht winnen om verder te bekeren. In deze poule van drie gaan de eerste twee door. Eerder won Gorecht met 3-0 van Bedum.

In de andere poules met eerste en tweedeklassers speelt Forward nog thuis tegen Achilles 1894 en zondag ontvangt GVAV Rapiditas Be Quick 1887.

