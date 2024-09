Beker: Oranje Nassau door na ruime zege, ook PKC’83 ronde verder

Foto Andor Heij: Oranje Nassau - Gorecht

Eersteklasser Oranje Nassau heeft zich zaterdagmiddag geplaatst voor de knock-outfase van het bekertoernooi. In eigen huis werd tweedeklasser Gorecht geklopt: 3-0. De ploeg uit Haren is ondanks de nederlaag ook door.

In deze poule van drie verloor ON vorige week verrassend met 2-1 van Bedum en moest daarom winnen om verder te bekeren. Gorecht kon zich dankzij het veel betere doelsaldo dan Bedum een nederlaag van vijf doelpunten verschil permitteren.

Gorecht was in de beginfase de betere ploeg, maar verzuimde te profiteren van de slordigheden van ON. Benjamin Zondervan miste voor open doel een geweldige kans, nadat de uitstekend keepende Erwin Heidekamp van ON een inzet van Sven Hazewinkel had gestopt.

Tegen de verhouding in kwam ON na 21 minuten op 1-0. Gorecht doelman Boaz Kleine Schaars keerde nog een schot van Jonathan van Dorssen, maar Rick Wiersma prikte de rebound binnen. Het gaf ON vertrouwen en het spel ging daarna gelijk op met kansen over en weer.

Wissels

Na rust zette Gorecht nog even aan, maar de wissels in de tweede helft maakten het verschil. “Ik wilde nog enkele spelers speelminuten geven, maar het niveauverschil werd toen wel erg groot”, aldus Gorecht trainer Hans van der Ploeg.

ON-trainer Erwin Heerlijn stuurde enkele spelers het veld in die waarschijnlijk in de basis gaan staan: “Er kwam toen veel meer druk naar voren in het spel. Dat maakte zeker een verschil”.

Dat werd uitgedrukt in de cijfers. Na 61 minuten kopte Van Dorssen een voorzet van Ezra Schrijver raak. De van Be Quick overgekomen Nagesh Amatsaleh schoot na een mooie solo de 3-0 binnen.

Oranje Nassau – Gorecht 3-0. 21. 1-0 Rick Wiersma, 61. Jonathan van Dorssen 2-0. 80. Nagesh Amatsaleh 3-0. Toeschouwers: 275.

PKC’83 ook door

PKC’83 had aan een punt tegen Helpman genoeg om door te gaan, maar het werd meer dan dat. Op sportpark De Esserberg werd het 4-0 voor PKC. De gasten stonden al snel met 2-0 voor via de van DZOH overgekomen Daniel Sanafikhah en Rob Schokker. Na de pauze maakten Willem Bel en Schokker het kwartet vol. Helpman is door de nederlaag uitgeschakeld.

Velocitas was al door en won ook de derde poulewedstrijd bij het al uitgeschakeld Forward: 3-1.

Bij de eerste en tweedeklassers gaan de eerste twee in de poule door en alles is al beslist.

Door: Oranje Nassau, Gorecht, PKC’83, Velocitas, Be Quick 1887 en GRC Groningen. De laatste twee ploegen spelen zondag nog om des keizers baard tegen elkaar.

Uitgeschakeld: GVAV Rapiditas, Forward en Helpman.