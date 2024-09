Beker lagere klassen: Zes Groninger clubs door naar knock-outfase

Foto: Martijn Minnema. VV Groningen - Lycurgus.

De meeste beslissingen in de poulefase van de noordelijke districtsbeker met de lager spelende zaterdagclubs zijn gevallen. Zo gaan de derdeklassers VV Groningen, Be Quick 1887 (zat) en The Knickerbockers door naar de knock-outfase.

Van de clubs die derde klasse en lager spelen gaan alleen de nummer één door.

Derdeklassers

VV Groningen – Lycurgus was een echte finale. Beide ploegen hadden zes punten, maar Lycurgus het betere doelsaldo. VVG won met 3-2. Het was een uur lang redelijk gelijk opgaand. Nadat Dylan van der Spoel voor Lycurgus na een uur de 0-1 maakte, zette VVG aan. Grote man was Virgil Muller met een rake vrije trap (63e) en de assist op de 2-1 van Mitchel Schievels (66e). Met de tweede goal van Schievels in de 80e minuut leek het beslist. Joost Gerds bracht in de 93e minuut de spanning nog terug, maar VVG gaf de winst niet meer weg.

Be Quick 1887 had in de uitwedstrijd tegen Noordpool UFC na twee overwinningen nog een punt nodig en dat werd gepakt: 3-3.

The Knickerbockers won ook de derde poulewedstrijd en is daardoor een ronde verder. Het werd 3-0 tegen Corenos. Dennis van Roeden tekende voor de complete productie van de studenten.

FC Lewenborg won met 4-1 van Noordwolde. Wanneer Lewenborg in de in de tweede helft gestaakte wedstrijd tegen HFC’15 een punt weet te halen is de ploeg door. Lewenborg begint aan die klus met een 1-0 voorsprong.

Vierdeklassers

De vierdeklassers Haren en Omlandia speelden een finale in de derde ronde van de poulefase. Haren moest winnen en deed dat ook: 1-0. Er waren kansen over en weer. Omlandia raakte de paal, maar Gerwin Meijering werd het goudhaantje bij Haren.

Vijfdeklassers

Gruno verloor met 3-0 bij De Fivel, maar is desondanks door naar de knock-outfase. Gruno won de twee andere poulewedstrijden wel.

Ook Blauw Geel’15 is een ronde verder na de 4-2 zege bij Eenrum. Blauw Geel won alle wedstrijden.

Amicitia VMC en GRC Groningen (zaterdag) maken dinsdag bij Amicitia uit wie door gaat. Beide clubs hebben vier punten, maar GRC heeft een beter doelsaldo.

Door: VV Groningen, Be Quick 1887 (zat), The Knickerbockers, Haren, Gruno en Blauw Geel’15.

Uitgeschakeld: Groen Geel, Lycurgus, Omlandia, Mamio, Glimmen, Oosterparkers en VVK.