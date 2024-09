Beker: Be Quick door en schakelt GVAV uit, monsterzege SC Stadspark

Foto Andor Heij. GVAV - Be Quick. Geertjan Liewes (9) benut een strafschop voor Be Quick.

Be Quick boekte zondag in de noordelijke districtsbeker een 2-0 overwinning op GVAV Rapiditas en is al door. Opvallend was de monsterscore van SC Stadspark op Groen Geel (zon): 18-0.

Eersteklasser Be Quick 1887 won in de poulefase van de districtsbeker met 2-0 van tweedeklasser GVAV Rapiditas, dat dit seizoen met een bijna compleet vernieuwd elftal moet aantreden.

Het was voor de pauze eenrichtingsverkeer naar het doel van GVAV met de nodige kansen. Er was toch een strafschop voor nodig om Be Quick op voorsprong te zetten. Geertjan Liewes schoot na 21 minuten raak.

Ook na rust was Be Quick beter, maar GVAV kroop wat meer uit de schulp en was zelfs dicht bij de gelijkmaker. De van Rolder Boys overgekomen Sieme Krikke besliste het duel na 72 minuten definitief: 2-0.

In deze poule van drie gaan er twee naar de knock-outfase. Omdat GRC Groningen vorige week ook met 2-0 van GVAV won zijn Be Quick en GRC door en is GVAV uitgeschakeld. Be Quick en GRC kunnen er zondag een veredelde oefenwedstrijd van maken.

Monsterzeges

In de poules met derdeklassers en lager gaat alleen de nummer één door. Het naar de derde klasse gedegradeerde SC Stadspark verpulverde thuis in de tweede ronde van de poulefase het naar de vierde klasse gepromoveerde Groen Geel: 18-0. Stadspark moet volgende week wel van de reserves van Annen winnen om door te gaan. Annen won beide wedstrijden. Stadspark speelde eerder gelijk tegen SVZ.

Derdeklasser Groninger Boys deed het iets rustiger aan, maar de 8-0 uitzege tegen PJC was ook klinkend. Het was de tweede overwinning. Groninger Boys heeft in de laatste wedstrijd aan een punt tegen BNC voldoende om de poulefase te overleven.

De reserves van GRC Groningen wonnen thuis met 5-0 van ASVB. Het was de tweede zege van de Groningers. GRC speelt in de laatste wedstrijd tegen het nog puntloze Westerwolde en heeft aan een remise voldoende om naar de knock-outfase te gaan.