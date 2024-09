Beide gewonden van schietpartij De Kring ingesloten voor verhoor

Foto via 112 Groningen

De politie heeft details bekend gemaakt van de twee verdachten die woensdagavond werden aangehouden vanwege een schietincident aan de Kring bij Hoogkerk.

De politie kreeg die avond rond 22.00 uur een melding van een schietincident aan de Kring. De politie startte een uitgebreid onderzoek. Er werd sporenonderzoek verricht en er is ook gesproken met getuigen.

Bij het incident zijn beide mannen gewond geraakt. Het gaat om stadjers van 34 en 55 jaar, allebei woonachtig in Groningen. Volgens diverse media hadden de mannen ruzie om een paard. Eén van hen zou een bekende kickbokser zijn.

Beide verdachten zitten vast in beperkingen en worden verhoord. Uit onderzoek moet blijken wat hun exacte rol is geweest bij het incident, en wat de toedracht was van de schietpartij. Mensen die informatie of beelden hebben die bijdragen aan het onderzoek, kunnen bellen met de politie, via 0900 -88 44, of anoniem met 0800 – 7000.