Foto via Hanze

Een ton ophalen in de eerste tien dagen van hun studie bedrijfskunde aan de Hanze, dat is niet gelukt. De 360 eerstejaarsstudenten haalden tijdens de jaarlijkse ‘Onmogelijke Opdracht’wel ruim dertigduizend euro op voor de Voedselbank Groningen en Stichting DierenLot.

Donderdagmiddag werd het eindbedrag (32340,62 euro) overhandigd aan de ambassadeurs van de goede doelen op de Vismarkt. Ook presenteerden alle groepen het eindproduct van hun opdracht. Ook werden er boeken, kleding en lekkernijen verkocht en er konden spelletjes worden gespeeld.

“Wat een geweldig bedrag. Daarnaast was de sfeer vandaag heel goed. Iedereen is vrolijk en heeft een belangrijk steentje bijgedragen aan het eindresultaat”, vertelt Elly pastoor, directeur van Voedselbank Groningen. Ook Leni ‘t Hart, ambassadeur van DierenLot, is trots op de studenten. “Ik word heel blij dat de studenten dit doen.”