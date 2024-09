Bedrijf uit Stad wil zandafgravingen ombouwen tot ‘stuwmeer’ om energie op te slaan

Afbeelding via Ocean Grazer

Het bedrijf Ocean Grazer uit de stad Groningen wil een ondergrondse waterkrachtcentrale bouwen om energie op te slaan. Het plan is om deze batterij in voormalige zandafgravingen te testen, volgend jaar al.

Dat vertelt ingenieur en directeur van Ocean Grazer Marijn van Rooij uit Stad maandagmiddag aan Trouw.

Het systeem, genaamd de Ocean Battery, maakt gebruik van waterkracht om energie op te slaan en weer vrij te geven. Voor dit systeem kreeg Van Rooij twee jaar geleden nog de Prins Friso Ingenieursprijs.

Het systeem werkt door water naar een hogere locatie te pompen als er een overschot aan energie is, en dit water later weer naar beneden te laten stromen om elektriciteit op te wekken. Daarmee werkt het systeem als een soort batterij, maar zonder zeldzame metalen zoals lithium. Volgens Van Rooij is deze technologie daardoor duurzamer en potentieel goedkoper.

De energie kan tot wel tien uur worden opgeslagen, wat langer is dan veel andere methoden. Daarmee denkt Van Rooij aan een systeem waarbij water omhoog wordt gepompt bij lage energieprijzen, om het bij hoge prijzen weer naar beneden te laten storten zodat er stroom wordt opgewekt.

Volgen Van Rooij gaan hij en zijn bedrijf de komende maanden de boer op om de gemeenten, provincies en omwonenden van de beoogde locaties (waar wil hij nog niet zeggen) aan zijn zijde te krijgen. Dan zou de eerste testlocatie in 2025 operationeel kunnen zijn.