Be Quick 1887 zonder problemen ruim langs Roden

Foto Andor Heij. De 2-1 van Be Quick 1887 tegen Roden.

Be Quick 1887 heeft de eerste competitiewedstrijd in de eerste klasse H eenvoudig gewonnen. Op de Esserberg werd Roden met 4-1 verslagen.

De start van de Groninger was niet goed. Na een verdedigingsfout tekende Robin van der Tuin voor de 0-1 van de Drenten.

“We hadden een matig begin”, aldus Be Quick-trainer Marco Sanders. “Het was te gehaast en we speelden te veel diep. Na een kwartier werd het beter en we kregen meer controle over de wedstrijd en waren we goed aan de bal”

Be Quick sterker

Nadat Vincent Pichel al een aardige kans gemist was hij na 24 minuten wel succesvol via de binnenkant van de paal: 1-1. Be Quick miste daarna vier uitgelezen mogelijkheden om op voorsprong te komen. Die kwam er toch vlak voor de rust. Sil Kramer tikte een vrije trap van Pichel raak: 2-1.

Beslist

In de 55e minuut frommelde Geertjan Liewes de 3-1 binnen en leek het pleit beslecht. Roden kwam bijna op spectaculaire wijze terug in de wedstrijd. Van der Tuin zag dat Stijn Barkhuis ver voor zijn doel stond en knalde vanaf de eigen helft op de buitenkant van de Groningse paal.

Ook Mark Versteegen van Be Quick raakte het aluminium toen hij van dichtbij op de lat schoot. Liewes tekende voor de eindstand. Een van richting verandert schot vloog de hoek in: 4-1.

Sanders zag dat zijn ploeg goede fases had, maar was ook kritisch: “We moeten nog stappen maken als de tegenstander met een laag blok speelt. Daar hebben we nog moeite mee. We moeten beter leren om daar mee om te gaan. Maar de eerste wedstrijd is nooit je beste wedstrijd en daarom zijn we blij met de drie punten”.

Kapot

De van Cambuur overgekomen middenvelder Vincent Pichel lijkt een belangrijke pion te worden voor Be Quick. Hij leek geblesseerd uit te vallen. “Nee hoor, hij wilde gewisseld worden”, lachte Sanders. “Hij heeft vorige week een half uur gespeeld en nu een uur. Hij ging zitten en zei: Trainer, ik ben kapot”.

Ambitie

Be Quick degradeerde uit de vierde divisie en wil dat verloren terrein terug veroveren. “We hebben een ambitieuze spelersgroep die vierde divisie wil spelen”, vervolgt Sanders. “We hebben de groep bij elkaar gehouden en er zijn een paar goede spelers bij gekomen. Dan kun je die ambitie ook uitspreken. Als het dit jaar niet lukt, dan volgend jaar. Een club als Be Quick hoort op dat niveau te spelen”.

Be Quick 1887 – Roden 4-1. 8. Robin van der Tuin 0-1, 24 Vincent Pichel 1-1. 42. Sil Kramer 2-1, 55. Geertjan Liewes 3-1, 83. Geertjan Liewes 4-1. Toeschouwers: 250.