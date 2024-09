Bakkerij Henk Post uit Ten Boer neemt bakkerijen in Appingedam en Delfzijl over: “Een hele stap”

Foto: Henk Post

Bakkerij Henk Post uit Ten Boer vergroot zijn bedrijf. Per 1 oktober aanstaande neemt Post de bakkerijen in Appingedam en Delfzijl over.

“Dit is op ons pad gekomen”, vertelt Post. “Daar denk je vervolgens een tijdje over na, want dit zijn beslissingen die je niet van vandaag op morgen neemt. Maar we gaan dit doen.” De bakkerijen in Appingedam en Delfzijl opereren nu nog onder de vlag van bakker Prins uit Winschoten. Naast Winschoten heeft Prins ook locaties in Scheemda en Siddeburen. Omdat het steeds moeilijker is om aan personeel te komen, en omdat er al vroeg gebakken moet worden om het brood op tijd in Appingedam en Delfzijl te krijgen, worden deze locaties van de hand gedaan.

“We hebben nu overcapaciteit”

“Als bakkers hebben we allemaal ongeveer dezelfde leeftijd. Het contact is ook goed.” Post spreekt ook van een interessante ontwikkeling: “Uiteindelijk is dit een hele stap, maar ik ben blij dat het allemaal gelukt is. Wel betekent het dat wij meer producten gaan bakken. Dat kan ook, want die capaciteit hebben we. Op dit hebben we overcapaciteit. Bijvoorbeeld bij de gevulde koeken schuif ik nu vijf platen met koeken in de oven terwijl er plaats is voor acht. Met die overcapaciteit ga ik de winkels in Delfzijl en Appingedam bevoorraden. We hoeven dus niet te gaan verbouwen of nieuwe ovens te installeren.”

“Het wordt efficiënter”

Post: “Op deze manier ga ik meer uit het bedrijf halen. Want of ik nu vijf of acht platen met koeken in de oven heb staan, de hoeveelheid aardgas die ik gebruik is hetzelfde. Het wordt efficiënter en voor het huishoudboekje is het daarom interessant.” Behalve in Ten Boer heeft Post ook een bakkerswinkel in Middelstum en is het bedrijf op markten aanwezig. Dit wordt voortgezet.

“Lekkere en ambachtelijke producten”

Klanten reageren verrast en blij op het nieuws: “De afgelopen jaren zijn er veel bakkers verdwenen. Kijk bijvoorbeeld alleen maar in Stad. Dat is een hele zorgelijke ontwikkeling. Dankzij de goede samenwerking met bakkerij Prins houden we de bakkerijen in Appingedam en Delfzijl open. Daar ben ik blij mee, en ik hoop de klant ook. Dat ze daar bij ons terecht kunnen voor lekkere en ambachtelijke producten. Ik hoop in ieder geval dat men ons het vertrouwen geeft.”