Baby overleden in woning Beijum, twee personen aangehouden

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby dinsdagochtend in een woning aan de Wibenaheerd in de Groningse wijk Beijum. Twee personen zijn aangehouden.

Bij de hulpdiensten kwam rond 11.00 uur een melding binnen van een medische noodsituatie in de woning. “Zodra hulpverleners op de locatie arriveerden, is direct de hulpverlening opgestart”, vertelt een politiewoordvoerder. “Helaas mocht de hulp niet meer baten. De baby is in de woning overleden.”

De politie spreekt van een impactvolle gebeurtenis op alle betrokkenen. “Mede hierom willen we weten waaraan het kind is overleden en hoe dit heeft kunnen gebeuren. Daarom zijn wij een onderzoek gestart. We hebben twee personen aangehouden. We onderzoeken hun mogelijke betrokkenheid bij het overlijden van het kind. Dit onderzoek moet zorgvuldig worden uitgevoerd en dat kost tijd.” Het is op dit moment onbekend wat de relatie is van de twee aangehouden personen tot de baby.