Automobilist vliegt uit de bocht en belandt op terras

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk op de Nieuwe Ebbingestraat is in de nacht van vrijdag op zaterdag een automobilist uit de bocht gevlogen en op een terras van een horecagelegenheid terecht gekomen. Niemand raakte gewond.

Het ongeluk gebeurde in het begin van de nacht. “De bestuurder kwam vanaf de Bedumerweg en vloog door nog onbekende oorzaak uit de bocht”, vertelt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl. “Via de stoep, waar een aantal fietsen omver werden gereden, crashte de automobilist uiteindelijk op het terras van een bar. Op dat moment wilde een groep bezoekers net de horecagelegenheid verlaten. Zij hebben enorme mazzel gehad.”

Volgens de politie is er bij het ongeluk niemand gewond geraakt. Ook is er niemand aangehouden. Er is onderzoek gedaan naar de oorzaak. Vanwege het ongeluk was de weg enige tijd afgesloten.