Auto met drie inbrekers crasht op Brailleweg na inbraak bij electronikazaak aan Westerkade

Foto: 112 Groningen

Agenten hebben in de nacht van dinsdag op woensdag drie mannen aangehouden voor betrokkenheid bij een inbraak aan de Westerkade. Dat gebeurde nadat het trio crashte met hun vluchtauto op de Brailleweg.

Volgens teamchef Gerard de Jonge vond de inbraak in de electronikazaak aan de Westerkade rond 4:35 uur plaats. Volgens een medewerkster hadden de inbrekers het gemunt op alle demo-modellen in de winkel. Die zijn allemaal weggenomen. Agenten deden een groot deel van de dag onderzoek in de winkel, die de hele woensdag gesloten bleef.

De Jonge laat weten dat de drie verdachten na de inbraak wegvluchten in een auto met gestolen kentekenplaten. In deze auto crashte het drietal kort na de inbraak op de Brailleweg. De drie inbrekers, mannen van 22, 26 en 35 jaar oud zonder vaste woon of verblijfplaats, werden vervolgens aangehouden. De auto werd in beslag genomen en de drie heren zitten vast voor verhoor.