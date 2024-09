Auto in lichterlaaie op parkeerplaats bij Backbone

Foto: Joaquín Lo Sie Sen - 112groningen.nl

Aan de Travertijnstraat is zaterdagmiddag een auto door brand verwoest. Dat meldt nieuwsfotograaf Robert van der Veen van 112groningen.nl.

De melding van een autobrand kwam rond 15.30 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit naar de locatie werd gestuurd. “De auto stond geparkeerd op de parkeerplaats voor Backbone”, vertelt de fotograaf. “Door nog onbekende reden is het vehikel in brand gevlogen. De brand was uitslaand waarbij de rook tot in de verre omtrek te zien was.”

Brandweerlieden hebben het vuur geblust. Daarbij is er gebruik gemaakt van één straal hogedruk. Ondanks dat de brandweer snel ter plaatse was, is het voertuig zwaarbeschadigd geraakt. De politie doet onderzoek naar de oorzaak.