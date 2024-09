Ateliers geopend tijdens Route 99: “Koffie en thee staan klaar”

In Groningen vindt zondag een nieuwe editie plaats van Route 99. Bij dit evenement zijn ateliers geopend waardoor je rond kunt kijken in de werkruimtes en kennis kunt maken met de kunstenaars.

In totaal zijn er op deze zondag zeven ateliers geopend waaronder eentje in Stad. “Het is de eerste keer dat ik de atelierdeuren voor het publiek open”, vertelt Claartje van der Linden, die een atelier heeft in het gebouw Backbone aan de Travertijnstraat. “Ik vind het heel spannend en leuk om hier aan mee te doen. En het is een mooie aanleiding om mijn wand eens te reorganiseren tot een mini-expositie.” Het atelier bekijken is voor mindervaliden niet geschikt. “De ruimte is enkel te betreden na het beslechten van vier trappen. Maar als je eenmaal boven bent, dan staan koffie en thee klaar.”

Naast het atelier van Van der Linden zijn er ook ateliers in Zuidhorn, Briltil, Rasquert, Zoutkamp en Houwerzijl te bezoeken. “Het leuke van deze dag is dat je de kunstenaar ontmoet in zijn of haar eigen atelier”, vertelt de organisatie. “Je kunt het werk bewonderen en je kunt met elkaar van gedachten wisselen. Op deze dag hebben we ook een mooi en divers aanbod aan kunstuitingen. Zo zijn er schilderijen, tekeningen, foto’s, keramiek en grafiek. Op onze website kun je zelf bekijken wat waar wordt aangeboden waardoor je je eigen route samen kunt stellen.”

De ateliers zijn zondag geopend van 13.00 tot 17.00 uur.